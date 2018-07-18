Дожди, грозы, ветер: в среду Крым продолжит штормить

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 июл — РИА Новости Крым . В среду на полуострове сохраняется штормовое предупреждение из-за возможных сильных ливней с грозами, града и усиления ветра. Кроме того, из-а обильных осадков сохраняется опасность подъема уровня воды в реках до 1,5 метров и угроза селей. Об этом предупреждают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозы. Юго-западный ветер в порывах будет достигать скорости 15 м/c. Ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов тепла. Днем — +27…+29.

Севастополе временами также возможны дожди и грозы. которые будут сопровождаться порывистым юго-западным ветром до 20 м/с. Ночью температура воздуха составит +19…+21, днем — +25…+27 градусов.

На Южнобережье днем ожидаются сильные дожди и гроза. Юго-западный ветер будет дуть с силой до 15 м/c. Ночью столбики термометров покажут до +24, днем — до 29 градусов тепла.