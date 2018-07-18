Борьбу с дождем сняли на видео в Белгороде

Экстренные службы устраняют последствия дождя в Белгороде . На месте работают пожарные, которые откачивают воду. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На кадрах видно, что вода скопилась на городских улицах. Специальная техника откачивает воду в районе улицы Зеленая поляна. На данный момент подтопление уже ликвидировано. Аналогичная ситуация произошла на улицах Победы, Пугачева и Дзгоева.

Специалисты проводят мониторинг в оперативном режиме. Задействованы также коммунальные службы. Дежурные реагируют на все сообщения о возможных подтоплениях.

Всего в ликвидации последствий дождя были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава, а также шесть единиц техники и 16 человек от МУП «Благоустройство».

Ранее дорожные службы устранили последствия оползня в Приморье. Скальники сошли на трассу Уборка–Самарка–Ариадное. Паводковая ситуация в регионе остается в норме после сильных дождей.