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Борьбу с дождем сняли на видео в Белгороде
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Борьбу с дождем сняли на видео в Белгороде 

360tv.ru 2 часа назад
Экстренные службы устраняют последствия дождя в Белгороде. На месте работают пожарные, которые откачивают воду. Об этом сообщили в региональном МЧС.
На кадрах видно, что вода скопилась на городских улицах. Специальная техника откачивает воду в районе улицы Зеленая поляна. На данный момент подтопление уже ликвидировано. Аналогичная ситуация произошла на улицах Победы, Пугачева и Дзгоева.
Специалисты проводят мониторинг в оперативном режиме. Задействованы также коммунальные службы. Дежурные реагируют на все сообщения о возможных подтоплениях.
Всего в ликвидации последствий дождя были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава, а также шесть единиц техники и 16 человек от МУП «Благоустройство».
Ранее дорожные службы устранили последствия оползня в Приморье. Скальники сошли на трассу Уборка–Самарка–Ариадное. Паводковая ситуация в регионе остается в норме после сильных дождей.
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