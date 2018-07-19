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На севере Сахалина лесной пожар распространился на 350 гектаров
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На севере Сахалина лесной пожар распространился на 350 гектаров 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На севере Сахалина площадь лесного пожара достигла 350 гектаров. Такие данные СМИ сообщила в четверг, 19 июля, пресс-секретарь министерства лесного и охотничьего хозяйства региона.
Как уточняется, за последние сутки площадь возгорания на Рыбновском участке в лесничестве Охинского района выросла с 57 до 350 гектаров. Пожару присвоили второй класс опасности.
Группу огнеборцев пришлось увеличить с 24 до 59 человек. К тушению пожара привлечено 18 единиц спецтехники, передает РИА Новости.
Тушение осложняется установившейся жаркой сухой погодой, сильными порывами ветра, а также сложным рельефом местности. При этом населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.
В настоящее время охинская прокуратура проводит проверку в связи с крупным пожаром.
Последний крупный пожар в Охинском лесничестве произошел в начале текущего года. Тогда общая площадь возгорания достигла 364 гектаров.
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