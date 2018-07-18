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Штормовые предупреждения объявлены в ряде регионов Сибири
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Штормовые предупреждения объявлены в ряде регионов Сибири 

ТАСС 50 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Штормовые предупреждения объявлены на 19 июля в Алтайском крае и Бурятии, неблагоприятные погодные условия ожидаются в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях, сообщили в среду пресс-службы региональных ГУ МЧС.
"В Бурятии объявлено штормовое предупреждение: по данным Бурятского гидрометцентра, 19 июля днем по юго-западу, 20-21 июля с дальнейшим распространением на остальную территорию ожидаются дожди, ливни, местами сильные дожди, грозы, возможны град и шквалистое усиление ветра до 15-24 метров в секунду", — сообщает пресс-служба бурятского ГУ МЧС.
В Алтайском крае ожидаются дожди с градом и усиление ветра до 22 метров в секунду. «По информации синоптиков, местами по Алтайскому краю до 19 июля ожидаются дожди, грозы, град с усилением ветра до 22 м/с. В предгорных районах пройдут сильные ливневые дожди. Подразделения главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам», — говорится в сообщении МЧС. Также до 20 июля в крае местами сохраняется высокая пожароопасность.
По данным управлений МЧС, в Иркутской области 19 июля днем в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами ожидаются ливни и грозы. В южных районах Красноярского края также прогнозируются сильные дожди, опасность пожаров есть в Эвенкийском и Туруханском районах. Высокая пожароопасность сохраняется на западе Новосибирской области, в Венгеровском районе.
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