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В Москве из-за пожара в сауне в подвале дома эвакуировали 70 человек
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В Москве из-за пожара в сауне в подвале дома эвакуировали 70 человек 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Как сообщил агентству «Москва» источник в экстренных службах, создан штаб пожаротушения.
Площадь возгорания уточняется. Информация о пострадавших не поступала. В столичном управлении МЧС уточнили, что это трёхэтажное нежилое здание.
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