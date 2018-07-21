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В Москве из-за пожара в сауне в подвале дома эвакуировали 70 человек
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В Москве из-за пожара в сауне в подвале дома эвакуировали 70 человек
Говорит Москва
2 часа назад
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РИА "ВистаНьюс"
Как сообщил агентству «Москва» источник в экстренных службах, создан штаб пожаротушения.
Площадь возгорания уточняется. Информация о пострадавших не поступала. В столичном управлении
МЧС
уточнили, что это трёхэтажное нежилое здание.
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