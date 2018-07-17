Во Фрунзенском районе дерево повредило иномарку

Саратовцы продолжают страдать после сегодняшнего урагана. На улице Рахова рядом с домом №53 обломилась тяжёлая ветка дерева и упала на автомобиль. О происшествии сообщил владелец разбитой машины в сообществе " Саратов онлайн" социальной сети «Вконтакте».

Иномарка получила повреждения, разбито лобовое стело. К счастью, никто из людей не пострадал.