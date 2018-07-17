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Во Фрунзенском районе дерево повредило иномарку
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Во Фрунзенском районе дерево повредило иномарку 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовцы продолжают страдать после сегодняшнего урагана. На улице Рахова рядом с домом №53 обломилась тяжёлая ветка дерева и упала на автомобиль. О происшествии сообщил владелец разбитой машины в сообществе "Саратов онлайн" социальной сети «Вконтакте».
Иномарка получила повреждения, разбито лобовое стело. К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, сегодня на протяжении всего дня спасатели ведут работы по ликвидации последствий ливня и урагана. Пресс-служба Главного управления МЧС сообщила, что в ближайшее время погода только ухудшится. Также спасатели дали свои рекомендации по безопасности во время таких ураганов и дождей.
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