Во Фрунзенском районе дерево повредило иномарку 

Саратовцы продолжают страдать после сегодняшнего урагана. На улице Рахова рядом с домом №53 обломилась тяжёлая ветка дерева и упала на автомобиль. О происшествии сообщил владелец разбитой машины в сообществе "Саратов онлайн" социальной сети «Вконтакте».
Иномарка получила повреждения, разбито лобовое стело. К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, сегодня на протяжении всего дня спасатели ведут работы по ликвидации последствий ливня и урагана. Пресс-служба Главного управления МЧС сообщила, что в ближайшее время погода только ухудшится. Также спасатели дали свои рекомендации по безопасности во время таких ураганов и дождей.