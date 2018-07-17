Акул у берегов Великобритании станет больше

В настоящее время у берегов Великобритании живут около 40 видов акул, однако к 2050 году их может стать на десять видов больше. Об этом сообщает Sky News.

Климатические изменения приводят к потеплению воды в океане, что в свою очередь может сделать район британского побережья пригодным для десяти видов акул, которые сейчас обитают только у берегов Африки и Средиземноморского побережья.

В течение ближайших 30 лет у берегов Великобритании могут появиться обыкновенная песчаная акула, гигантская акула-молот, акула-домовой, большая лисья акула и длинноплавниковый мако, а также представители узкозубых, длиннокрылых, шелковых, черноперых и темных акул.

16 июля сообщалось, что в американском городе Фернандина-Бич (штат Флорида) с разницей в пять минут произошло два нападения акул на людей.