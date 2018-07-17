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Акул у берегов Великобритании станет больше
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Акул у берегов Великобритании станет больше 

Lenta.ru 17 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В настоящее время у берегов Великобритании живут около 40 видов акул, однако к 2050 году их может стать на десять видов больше. Об этом сообщает Sky News.
Климатические изменения приводят к потеплению воды в океане, что в свою очередь может сделать район британского побережья пригодным для десяти видов акул, которые сейчас обитают только у берегов Африки и Средиземноморского побережья.
В течение ближайших 30 лет у берегов Великобритании могут появиться обыкновенная песчаная акула, гигантская акула-молот, акула-домовой, большая лисья акула и длинноплавниковый мако, а также представители узкозубых, длиннокрылых, шелковых, черноперых и темных акул.
16 июля сообщалось, что в американском городе Фернандина-Бич (штат Флорида) с разницей в пять минут произошло два нападения акул на людей.
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