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В Нинся-Хуэйском автономном районе будет построена новая железная дорога
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В Нинся-Хуэйском автономном районе будет построена новая железная дорога 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — Государственный комитет по делам развития и реформ КНР на днях утвердил технико-экономическое обоснование строительства железнодорожной линии, которая свяжет город Иньчуань с районом Хуэйнун города Шицзуйшань в Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-Западный Китай/.
Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта достигнет 12,87 млрд юаней /1,93 млрд долл. США/.
На всей протяженности высокоскоростной железной дороги длиной 100,6 км будет установлено 4 станции. Проектная скорость движения поездов по ней составит 250 км/ч. Срок строительства этой железной дороги составит 4 года.
После ввода в эксплуатацию новая железная дорога будет стимулировать развитие местной экономики, сообщили в комитете.
В 2017 году Китай выделил 801 млрд юаней на реализацию проектов железнодорожного строительства, благодаря чему в эксплуатацию были сданы новые железные дороги протяженностью 3038 км. Обе цифры превысили намеченные целевые показатели в 800 млрд юаней и 2100 км новых линий.
К концу 2017 года в Китае насчитывалось 127 тыс. км действующих железнодорожных линий, при этом протяженность высокоскоростных железных дорог выросла с 22 тыс. км в конце 2016 года до 25 тыс. км. -0-
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