Ещё
По пояс в воде: кадры Сочи после потопа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По пояс в воде: кадры Сочи после потопа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Сети опубликованы фото и видео последствий стихии.
На Кубани несколько дней бушует непогода. Из-за проливных дождей и сильного ветра в Сочи настоящий потоп, велика вероятность образования смерчей. В Сети опубликованы фото и видео последствий стихии.
На кадрах видно, как пассажирка автобуса выходит на улицу и двигается вплавь по пояс воде.
Метеорологи предупреждают, что над акваторией Черного моря в районе Сочи сохранится опасность образования смерчей в течение дня 17 июля.
Жителей и гостей курорта призвали соблюдать необходимые меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сочи ливень затопил несколько районов Лодку с людьми накрыло «лавовой бомбой»: видео Названо число пострадавших при взрыве у каирского аэропорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде189
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II148
Тест: Выжили бы вы в царской России?49
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца10
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Наука и техника
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение