Сколько человек живёт в Кемеровской области?

За последние 15 лет кузбассовцев стало меньше почти на 200 тыс. человек

Согласно данным Кемеровостата, в Кузбассе проживает 2 млн 694 тыс. 877 человек. В 2017 году число жителей было больше почти на 14 тыс. человек (0,52%) — 2 млн 708 тыс. 844 человека.

При этом темпы сокращения населения сельских территорий Кемеровской области в относительных величинах оказались в два раза выше, чем городов.

В прошлом году в городах Кузбасса было зарегистрировано 2,325 млн человек, а в этом — 2,316 млн В эти же периоды в сёлах проживали 383 и 378 тыс. человек соответственно.