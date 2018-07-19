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Сколько человек живёт в Кемеровской области?
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Сколько человек живёт в Кемеровской области? 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
За последние 15 лет кузбассовцев стало меньше почти на 200 тыс. человек
Согласно данным Кемеровостата, в Кузбассе проживает 2 млн 694 тыс. 877 человек. В 2017 году число жителей было больше почти на 14 тыс. человек (0,52%) — 2 млн 708 тыс. 844 человека.
При этом темпы сокращения населения сельских территорий Кемеровской области в относительных величинах оказались в два раза выше, чем городов.
В прошлом году в городах Кузбасса было зарегистрировано 2,325 млн человек, а в этом — 2,316 млн В эти же периоды в сёлах проживали 383 и 378 тыс. человек соответственно.
АиФ Кузбасс: последние новости
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