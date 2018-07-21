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Мужчину в Мордовии осудили за избиение друга, который не брал телефонную трубку
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Мужчину в Мордовии осудили за избиение друга, который не брал телефонную трубку 

ИА «МардовМедиа» 21 июля 2018
В Мордовии перед судом предстал 38-летний житель Торбеевского района. Мужчина был признан виновным в избиении своего знакомого. Последний от полученных травм скончался через несколько дней. Об этом ИА «МордовМедиа» сообщили в Следственном комитете республики.
За время следствия и суда было установлено, что преступление произошло 22 февраля 2018 года в селе Жуково Торбеевского района. Между фигурантом дела и его 42-летним другом разгорелась ссора. Во время выяснения отношений осужденный нанес оппоненту удары руками и ногами по различным частям тела.
«Спустя два дня пострадавший скончался от полученных телесных повреждений», — отметили в Следственном комитете республики.
Уже после задержания 38-летний сельчанин пояснил — ссора произошла из-за того, что погибший не отвечал на его телефонные звонки. Ближайшие 9 лет мужчина проведет в колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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