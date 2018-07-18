Площадь природных пожаров на Ямале за сутки выросла с семи до 50 га 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки увеличилась почти до 50 га из-за гроз, сообщило в среду главное управление МЧС по региону.
Во вторник в округе действовал один лесной пожар на площади 7 га в Пуровском районе.
По информации МЧС, зафиксировано семь лесных пожаров, горят леса на территории Надымского и Приуральского районов. Причиной возгораний являются грозы. В тушении задействованы более 70 специалистов, следует из данных, размещенных на сайте главка МЧС.
На протяжении последней недели в ЯНАО были зафиксированы одиночные очаги возгорания на площади от 0,5 га до 12 га.
В июле прошлого года в округе, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Температура воздуха достигала плюс 30 градусов. Основная причина возгораний — грозы. Тогда на территории региона тогда выгорело более 170 тыс. гектаров.