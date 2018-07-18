Площадь природных пожаров на Ямале за сутки выросла с семи до 50 га

Во вторник в округе действовал один лесной пожар на площади 7 га в Пуровском районе.

По информации МЧС, зафиксировано семь лесных пожаров, горят леса на территории Надымского и Приуральского районов. Причиной возгораний являются грозы. В тушении задействованы более 70 специалистов, следует из данных, размещенных на сайте главка МЧС.

На протяжении последней недели в ЯНАО были зафиксированы одиночные очаги возгорания на площади от 0,5 га до 12 га.