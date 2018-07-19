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Штормовое предупреждение объявлено в Петрозаводске на 20 июля
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Штормовое предупреждение объявлено в Петрозаводске на 20 июля 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня, 19 июля, Главное управление МЧС России по Республике Карелия предупредило местных жителей об ухудшении погодных условий, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.
Согласно информации Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 июля в регионе ожидается местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Сообщается об усилении юго-восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду.
Отмечается, что в Республике Карелия ожидается аномально-жаркая погода, которая будет превышать уровень в +30 градусов. Из-за сильной жары в регионе сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса горимости. Сотрудники МЧС России призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды.
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