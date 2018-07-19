Штормовое предупреждение объявлено в Петрозаводске на 20 июля

Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Согласно информации Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 июля в регионе ожидается местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Сообщается об усилении юго-восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Отмечается, что в Республике Карелия ожидается аномально-жаркая погода, которая будет превышать уровень в +30 градусов. Из-за сильной жары в регионе сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса горимости. Сотрудники МЧС России призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды.