Целую деревню эвакуировали из-за айсберга

Сейчас ледниковый щит Гренландии занимает около 1 755 637 км² ее территории. И если на северном склоне щита лед малоподвижен, то в других его частях ледники перемещаются со скоростью 20—40 м в сутки, формируя айсберги, которые затем выносятся в северную часть Атлантики и представляют большую опасность для судоходства.

Для жителей гренландского побережья айсберги до сих пор были лишь неотъемлемой частью пейзажа, не доставляя особого беспокойства. Все изменилось несколько дней назад: к поселку Иннаарсуит (гренл. Innaarsuit) в северо-западной части страны приплыл айсберг рекордных размеров. В ширину он достигает почти 200 метров, в высоту над уровнем моря — около 100. Его масса, по предварительным оценкам, составляет 11 миллионов тонн. Если глыба задержится у побережья и начнет разрушаться, «падающие в воду куски льда могут спровоцировать цунами и буквально смыть поселок», говорят специалисты. Уже сейчас небольшие фрагменты, откалываясь от гигантской ледяной глыбы, порождают высокие волны.

В Иннаарсуите проживает 169 человек. 33 уже эвакуированы, остальные находятся в готовности. Кроме того, всем людям рекомендовано убрать лодки как можно дальше от айсберга. Большую опасность он представляет и для местной электростанции, построенной на берегу — ледяной массив может стереть ее с лица земли.

Imagenes del #Sentinel2 de @CopernicusEU del día 14 de Julio de los icebergs cerca de #Innaarsuit, que ponen en peligro a esta pequeña comunidad de #Groenlandia

En julio de 2018, un iceberg inusualmente grande apareció frente a sus costas

Algunos residentes han sido evacuados… pic.twitter.com/sLbKjXwJvJ

— CIEM — Info y Emerg (@Cieminfo) 16 июля 2018 г.

Угроза цунами жителям Иннаарсуита хорошо знакома: в прошлом году землетрясение породило оползень, который сошел в море и поднял огромную волну, смывшую 11 домов и убившую четыре человека в соседней деревне. Но айсберги в качестве причины подобного стихийного бедствия еще не рассматривались.

Специалисты не исключают, что трагедии все же удастся избежать: с момента своего появления глыба переместилась на 500 метров в северном направлении, и если эта тенденция продолжится — побережье окажется вне опасности. Однако на ближайшие дни метеорологи прогнозируют дожди, а это приведет к стремительному разрушению айсберга.