Стало известно количество погибших в результате взрыва в Петербурге

В своем «Твиттере» вице-губернатор города Анна Митянина рассказала о том, что в Северной столице взорвались баллоны, в которых находился пропан. В результате случившегося погибли два человека.

В результате взрыва пропана на предприятии, расположенном на территории бывшего трамвайного парка (Литовская, 11), погибли два человека. Тела доставлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Иных пострадавших на данный момент нет. Фото: https://t.co/L96k7Q1RRM pic.twitter.com/xjnaO9C1kG

— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 17 июля 2018 г.