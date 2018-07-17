Стало известно количество погибших в результате взрыва в Петербурге 

В своем «Твиттере» вице-губернатор города Анна Митянина рассказала о том, что в Северной столице взорвались баллоны, в которых находился пропан. В результате случившегося погибли два человека.
В результате взрыва пропана на предприятии, расположенном на территории бывшего трамвайного парка (Литовская, 11), погибли два человека. Тела доставлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Иных пострадавших на данный момент нет. Фото: https://t.co/L96k7Q1RRM pic.twitter.com/xjnaO9C1kG
— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 17 июля 2018 г.
Как сообщают местные экстренные службы, происшествие случилось на улице Литовской, в Калининском районе. Там на предприятии, находившемся на территории бывшего трамвайного парка, произошла разгерметизация баллона, ввиду чего и прогремел взрыв. Деятельность организации связана с заправкой газовых баллонов. Сейчас сотрудники МЧС и правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося на месте инцидента.