На провинцию Хэйлунцзян обрушились самые сильные с начала паводкового сезона дожди

Харбин , 17 июля / Синьхуа / — С 16 по 17 июля на провинцию Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай / обрушились самые сильные с начала паводкового сезона дожди, в отдельных районах количество осадков превысило 170 мм.

Как сообщило провинциальное метеорологическое управление, сильные дожди прошли главным образом на юге провинции Хэйлунцзян. В частности, количество осадков в поселке Тацзычэн уезда Тайлай достигло 176,1 мм.

С 17 по 19 июля осадки в провинции Хэйлунцзян немного ослабнут, однако в ее южной части дожди по-прежнему будут сильными.

Штаб по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хэйлунцзян направил четыре рабочие группы в города Харбин, Муданьцзян, Ичунь и Суйхуа, чтобы проверить на месте работу по ликвидации последствий ливневых дождей. -0-