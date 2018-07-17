На провинцию Хэйлунцзян обрушились самые сильные с начала паводкового сезона дожди 

Харбин, 17 июля /Синьхуа/ — С 16 по 17 июля на провинцию Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ обрушились самые сильные с начала паводкового сезона дожди, в отдельных районах количество осадков превысило 170 мм.
Как сообщило провинциальное метеорологическое управление, сильные дожди прошли главным образом на юге провинции Хэйлунцзян. В частности, количество осадков в поселке Тацзычэн уезда Тайлай достигло 176,1 мм.
С 17 по 19 июля осадки в провинции Хэйлунцзян немного ослабнут, однако в ее южной части дожди по-прежнему будут сильными.
Штаб по борьбе с наводнениями и засухой провинции Хэйлунцзян направил четыре рабочие группы в города Харбин, Муданьцзян, Ичунь и Суйхуа, чтобы проверить на месте работу по ликвидации последствий ливневых дождей. -0-