В Краснодарском крае ликвидируют последствия сильного ливня

Как сообщается, в ночь на вторник в Архипо-Осиповке выпало порядка 160 миллиметров осадков, что значительно превышает месячную норму. Из-за сильного ливня оказались подтопленными улицы, придомовые территории, огороды, также было сильно затруднено движение по федеральной дороге из-за нанесенного щебня.

Во вторник в 6.00 мск в администрации Геленджика прошло заседание оперативного штаба, после чего в Архипо-Осиповку выехали заместители главы Геленджика для координации действий на месте, информирует пресс-служба.

"В настоящее время коммунальщики при помощи привлеченной техники со всего муниципалитета продолжают приводить в порядок село после обрушившегося дождя, а специальные комиссии проводят подомовые обходы с целью оценки нанесенного ливнем ущерба", — говорится в сообщении.