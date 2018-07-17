В Краснодарском крае ликвидируют последствия сильного ливня 

КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Последствия сильного ливня, выпавшего в ночь на вторник, который подтопил улицы и затруднил движение по федеральной трассе, ликвидируют в Архипо-Осиповке Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
Как сообщается, в ночь на вторник в Архипо-Осиповке выпало порядка 160 миллиметров осадков, что значительно превышает месячную норму. Из-за сильного ливня оказались подтопленными улицы, придомовые территории, огороды, также было сильно затруднено движение по федеральной дороге из-за нанесенного щебня.
Во вторник в 6.00 мск в администрации Геленджика прошло заседание оперативного штаба, после чего в Архипо-Осиповку выехали заместители главы Геленджика для координации действий на месте, информирует пресс-служба.
"В настоящее время коммунальщики при помощи привлеченной техники со всего муниципалитета продолжают приводить в порядок село после обрушившегося дождя, а специальные комиссии проводят подомовые обходы с целью оценки нанесенного ливнем ущерба", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что региональный главк МЧС продлил действие штормового предупреждения в Краснодарском крае о сильных дождях с грозой и градом, усилением ветра, а также о возможности образования смерчей над Чёрным морем до 18 июля включительно.