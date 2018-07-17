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Двое погибли при взрыве в промзоне в Петербурге
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Двое погибли при взрыве в промзоне в Петербурге 

Свободная пресса 58 минут назад
Фото: Москва24
Два человека стали жертвами взрыва баллона с пропаном в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал «Фонтанка».
По данным издания, погибшие — сотрудники компании ООО «ПО Автоген» братья Мансур и Акмал.
Пресс-служба городского МЧС информирует, что происшествие произошло по адресу: ул. Литовская, д. 11. Прибывшие на место спасатели установили, что «в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация емкости с пропаном». В результате этого произошла вспышка без последующего горения. К ликвидации ЧП привлекалось: 10 единиц техники и 34 человека.
По предварительным данным, причиной происшествия стала высокая температура воздуха, пишет НСН.
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