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Более месячной нормы осадков выпало за ночь в городском округе Геленджика
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Более месячной нормы осадков выпало за ночь в городском округе Геленджика 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Кубанские Новости
КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Больше месячной нормы осадков в ночь на вторник выпало в селе Архипо-Осиповка (входит в городской округ Геленджика) Краснодарского края, что привело к подтоплению улиц и дворов местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
"В Архипо-Осиповке ликвидируют последствия сильного ливня. За минувшую ночь там выпало порядка 160 мм осадков, что значительно превышает месячную норму. Из-за сильного ливня оказались подтопленными улицы села, придомовые территории, огороды", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, из-за нанесенного ливневыми потоками щебня было затруднено движение по федеральной дороге. Коммунальщики проводят работы по ликвидации последствий дождя.
Как сообщили ТАСС в гидрометцентре края, в Краснодаре в понедельник выпало 64 мм осадков. «Норма для июля составляет 61 мм, — рассказал собеседник агентства. — За два часа с небольшим выпало даже чуть больше месячной нормы осадков. Это опасное явление».
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.
ТАСС: последние новости
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