В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено «штормовое предупреждение»: с 18 часов (мск) 17 июля до 18 часов (мск) 18 июля в отдельных районах Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — очень сильные дожди", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют воронежцам учитывать прогноз погоды при поездках на дальние расстояния.