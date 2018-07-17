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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер вторника и среду из-за сильных дождей, сообщает управление МЧС по региону.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено «штормовое предупреждение»: с 18 часов (мск) 17 июля до 18 часов (мск) 18 июля в отдельных районах Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — очень сильные дожди", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют воронежцам учитывать прогноз погоды при поездках на дальние расстояния.
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