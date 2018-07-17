Юг России оказался во власти непогоды 

Последствия сильнейших ливней сейчас устраняют сразу в нескольких регионах. В Волгограде, где таких дождей не было почти 30 лет, на подтопленных дорогах глохли машины. Пользователи соцсетей назвали происходящее «великим потопом». Похожая картина в Краснодаре. Там в воде первые этажи зданий. Уровень поднялся настолько, что в ловушке оказались пассажиры одного из автобусов. На выходе их ждало целое озеро, глубиной больше метра. Людей пришлось эвакуировать на лодке. Удар стихии пришелся на Ростовскую и Астраханскую области. А в Сочи очевидцы сняли, как над акваторией Черного моря образовался огромный смерч. Воронку, по словам отдыхающих, было видно за несколько километров.