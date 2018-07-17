Жителям Тульской области вернули свет после аварии из-за грозы

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости . Энергетики вернули электричество в дома около 14 тысячи жителей Тулы и Киреевского района области, которые остались без света из-за грозы, сообщает региональное управление МЧС

Ранее сообщалось, что днем во вторник 198 домов с населением 856 человек поселка Угольный Тулы и 775 домов с населением более 13,2 тысячи человек города Болохово Киреевского района области остались без электричества. По данным «Тулэнерго», причиной отключения стала гроза.

"По состоянию на 16.00 (мск) электроснабжение в поселке Угольный полностью восстановлено. По состоянию на 17.40 (мск) электроснабжение в Болохово Киреевского района полностью восстановлено", — говорится в сообщении.