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Жителям Тульской области вернули свет после аварии из-за грозы
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Жителям Тульской области вернули свет после аварии из-за грозы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Энергетики вернули электричество в дома около 14 тысячи жителей Тулы и Киреевского района области, которые остались без света из-за грозы, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее сообщалось, что днем во вторник 198 домов с населением 856 человек поселка Угольный Тулы и 775 домов с населением более 13,2 тысячи человек города Болохово Киреевского района области остались без электричества. По данным «Тулэнерго», причиной отключения стала гроза.
"По состоянию на 16.00 (мск) электроснабжение в поселке Угольный полностью восстановлено. По состоянию на 17.40 (мск) электроснабжение в Болохово Киреевского района полностью восстановлено", — говорится в сообщении.
Накануне из-за грозы без электричества остались 2,1 тысячи жителей двух районов Тульской области.
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