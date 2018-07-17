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Ночью из многоэтажки на Республики эвакуировали 78 человек
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Ночью из многоэтажки на Республики эвакуировали 78 человек 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Пожар начался в третьем часу ночи
Ночью в Тюмени на улице Республики в доме №243 загорелась однокомнатная квартира. Из-за пожара на третьем этаже даже пришлось эвакуировать более 70 человек. Большинство из них уже спали и были всерьез напуганы шумом в подъезде.
— Сообщение о возгорании квартиры на третьем этаже поступило к нам в 2:49. К месту происшествия были привлечены шесть единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Также здесь дежурили полицейские, скорая помощь и служба электросети. Троих человек пожарные спасли, остальные жильцы покинули здание во время общей эвакуации. Погибших и пострадавших нет, — сообщила 72.ru Наталья Семина, пресс-секретарь МЧС по Тюменской области.
В ведомстве также пояснили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара была небольшой — всего пять квадратных метров. Пламя успело повредить имущество хозяина квартиры и внутреннюю отделку.
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