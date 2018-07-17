У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

Подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по времени UTC (10.02 мск) в 122 километрах к юго-востоку от города Лата . Очаг подземных толчков залегал на глубине 59,8 километра.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Именно в «огненном поясе» находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.