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У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9
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У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по времени UTC (10.02 мск) в 122 километрах к юго-востоку от города Лата. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59,8 километра.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский «огненный пояс» — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.
Именно в «огненном поясе» находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.
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