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Последствия стихии: непогода обесточила около 100 населенных пунктов Крыма
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Последствия стихии: непогода обесточила около 100 населенных пунктов Крыма 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды были обесточены около 100 населенных пунктов, практически во всех электроснабжение уже восстановлено. Об этом сообщается на сайте ГУП «Крымэнерго».
Так, накануне вечером в результате дождя и грозы без света оказались 84 населенных пункта в Бахчисарайском районе. Электроснабжение в них было восстановлено спустя несколько минут.
В Симферопольском районе в понедельник днем молния во время непогоды повредила трансформатор, из-за чего были обесточены села Красновка, Мазанка (частичное) и Дружное. В течение часа поврежденное электрооборудование было заменено, потребители запитаны.
В Белогорском районе вечером упавшее дерево повредило опоры ЛЭП. В результате больше часа без света находились села Долиновка (частично), Мельничное и Ударное.
Кроме того, вечером из-за аварий частично отсутствовало электроснабжение в поселках Береговое и Приморское под Феодосией, а также в Симферополе. В первом случае потребители были запитаны спустя почти пять часов, во втором — через час.
Рано утром во вторник в Ленинском районе авария оставила без света села Заветное (частично) и Костырино. В настоящее время специалисты ведут поиск повреждения.
РИА Новости Крым: последние новости
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