Рязанцев предупреждают о грозе и сильном ветре

Рязанский МЧС сообщает об ухудшении погодный условий. В Рязанской области ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе ведомства, с 18 часов 18 июля до 18:00 следующих суток в регионе, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, временами дожди, местами сильные, в отдельных района гроза. Ветер северо-восточного направления, скорость 6-11 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +14.. +19°С, днём +21.. +26°С.

Атмосферное давление: 737-740 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 78-90%.