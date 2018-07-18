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Рязанцев предупреждают о грозе и сильном ветре
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Рязанцев предупреждают о грозе и сильном ветре 

Новости Рязани 18 июля 2018
Фото: Новости Рязани
Рязанский МЧС сообщает об ухудшении погодный условий. В Рязанской области ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе ведомства, с 18 часов 18 июля до 18:00 следующих суток в регионе, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, временами дожди, местами сильные, в отдельных района гроза. Ветер северо-восточного направления, скорость 6-11 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью +14.. +19°С, днём +21.. +26°С.
Атмосферное давление: 737-740 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 78-90%.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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