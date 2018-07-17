Ещё
Из-за ночного пожара в Перми жильцы 32 квартир оказались на улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за ночного пожара в Перми жильцы 32 квартир оказались на улице 

АиФ Пермь 51 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Ночной пожар, произошедший в Перми 17 июля, оставил без крыши над головой жителей 32 квартир дома по адресу ул. Б. Хмельницкого. В 14.00 в администрации Кировского района состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет решаться вопрос о том, где будут расселены житель сгоревшего дома.
«Пожар произошёл в одноподъездном двухэтажном 32-квартирном доме, — сообщили подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — К моменту прибытия пожарных расчётов горела крыша и подъезд. Часть жильцов эвакуировались сами, восемь человек пожарным пришлось эвакуировать по пожарной лестнице. Общая площадь пожара составила 846 кв. метров».
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Очаг пожара был на чердаке дома.
Серьёзный пожар, напомним, начался в дома на улице Богдана Хмельницкого в два часа ночи 17 июля. На его ликвидацию 48 огнеборцам понадобилось полтора часа.
АиФ Пермь: последние новости
Ночью 48 пожарных тушили многоквартирный дом в Перми В Карагайском районе ночью сгорел КамАЗ В выходные в Перми более 120 домов останутся без воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки260
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров19
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США524
Украина предложила России газовую скидку46
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение