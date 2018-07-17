Из-за ночного пожара в Перми жильцы 32 квартир оказались на улице

Ночной пожар, произошедший в Перми 17 июля, оставил без крыши над головой жителей 32 квартир дома по адресу ул. Б. Хмельницкого. В 14.00 в администрации Кировского района состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет решаться вопрос о том, где будут расселены житель сгоревшего дома.

«Пожар произошёл в одноподъездном двухэтажном 32-квартирном доме, — сообщили подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю . — К моменту прибытия пожарных расчётов горела крыша и подъезд. Часть жильцов эвакуировались сами, восемь человек пожарным пришлось эвакуировать по пожарной лестнице. Общая площадь пожара составила 846 кв. метров».

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Очаг пожара был на чердаке дома.

Серьёзный пожар, напомним, начался в дома на улице Богдана Хмельницкого в два часа ночи 17 июля. На его ликвидацию 48 огнеборцам понадобилось полтора часа.