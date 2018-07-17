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На Хайнане объявлено предупреждение о тайфуне
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На Хайнане объявлено предупреждение о тайфуне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хайкоу, 17 июля /Синьхуа/ — Метеорологическое управление островной провинции Хайнань на юге Китая сегодня в 6:30 утра объявило предупреждение о тайфуне третьей степени.
Образовавшаяся над морской акваторией на северо-востоке Филиппин тропическая депрессия уже переместилась на северо-восток Южно-Китайского моря и в ближайшие 12 часов может превратиться в тайфун, 9-й по счету в этом году, который затем будет двигаться в направлении восточного побережья провинции Хайнань и западного побережья провинции Гуандун.
Как показывают данные мониторинга, в 5:00 вторника центр тропической депрессии находился в 920 км к востоку от города Вэньчан провинции Хайнань, максимальная сила ветра вблизи центра депрессии составляла 7 баллов. По прогнозам, тропическая депрессия, постепенно усиливаясь, будет перемещаться в западном направлении со скоростью около 30 км/ч.
По прогнозам, депрессия, превращающаяся в тайфун, 17-18 июля принесет на Хайнань дождливую и ветреную погоду. Сила ветра над поверхностью моря в проливе Цюнчжоу, заливе Бэйбу, на востоке и западе острова Хайнань будет достигать 7-8 баллов с порывами до 9-10 баллов.
Метеорологи призвали соответствующие службы подготовиться к возможному удару стихии. -0-
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