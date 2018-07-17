В Ульяновске четверо отдыхающих оказались запертыми на острове

Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы. Как оказалось, у восточного берега острова подтопило моторную лодку «Казанка-5М3», и теперь судоводитель и три пассажирки не могут добраться до «большой земли».

Выручать путешественников отправились спасатели поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра Ульяновской области . Они взяли «островитян» на борт и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Как выяснилось, компания отдыхала на острове, пришвартовав лодку у берега. Однако в какой-то момент судно накрыло волной, и вычерпать воду самостоятельно отдыхающие не смогли — пришлось вызывать спасателей.