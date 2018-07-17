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Саратовцев призывают страховать жилье от урагана и наводнений
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Саратовцев призывают страховать жилье от урагана и наводнений 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
На территории Саратовской области в связи с разнообразием климатических, ландшафтных и геологических условий может возникнуть ряд опасных природных явлений. Среди них — сильный дождь, ураган, чрезвычайная пожароопасность, оползни и наводнения. От всего этого правительство области рекомендует жителям региона застраховать свое имущество.
Так, как при возникновении чрезвычайной ситуации это поможет возместить убытки от последствий природных бедствий. Есть варианты страхования как полностью всего дома, так и отдельных построек, а также только инженерного оборудования или электронной техники, мебели, отдельных комнат или этажей.
Специалисты органов по борьбе с чрезвычайными ситуациями напоминают, что имущество граждан может подвергнуться воздействию паводков, наводнений, пожаров, землетрясений. В нашей стране страхование недвижимости не является обязательным, собственник сам решает, страховать жилье или нет, и это вопрос личной ответственности. Как правило, страховка оформляется обычно на весь дом. В таком случае есть возможность защитить от пожара и последствий его тушения, от повреждения стихийными бедствиями (смерч, ураган, молния, наводнения, оползни), от краж, разбоя, грабежей. И в случае, когда жилье застраховано, при стихийном бедствии собственник точно получит компенсацию за утраченное имущество.
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