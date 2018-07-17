Пожилому мужчине стало плохо из-за жары на острове в Онежском озере

Кижские пожарные на катере доставили мужчину на комету до Петрозаводска

Вчера вечером в 16 часов 50 минут в пожарно-спасательную часть №14 по охране острова Кижи поступил тревожный звонок о том, что на острове Малый Леликовский из-за жары стало плохо пожилому мужчине, и он нуждается в медицинской помощи.

Спасатели на катере добрались до больного и доставили его на остров Кижи к отходящей комете в город.

К этому времени диспетчера пожарно-спасательной службы города Петрозаводска связались со скорой помощью, и врачи скорой ждали пострадавшего уже на берегу в Петрозаводске, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.