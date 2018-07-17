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Спасатели вывезли семерых человек с острова в Обском море
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Спасатели вывезли семерых человек с острова в Обском море 

ngs.ru 8 часов назад
Фото: ngs.ru
Днём 16 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли выбраться семерым новосибирцам с острова Тань-Вань на Новосибирском водохранилище.
Как рассказал заместитель начальника МАСС Константин Максимов, одновременно на острове оказалось 2 компании — пожилая пара, которая приехала на остров на резиновой лодке, и 5 молодых людей, которые попали на остров на катамаране.
«Вторая группа людей, 5 человек — 3 девушки и 2 парня. На катамаране от пляжа «Звезда» отчалили, с ветром и волнением справиться не смогли, их прибило к Тань-Вань», — пояснил Константин Максимов.
Оказавшиеся на острове люди вызвали спасателей. Как уточнили в МАСС, вызволять людей выезжало две оперативных группы, которые доставили новосибирцев на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.
В выходные спасатели достали из воды тела двух человек — один из них утонул в Обском море.
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