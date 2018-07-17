Ураган повалил в Саратове деревья

Сильный ветер с ливнем едва не стал причиной трагедии.

На пересечении улиц Московская и Чернышевского крупный тополь повалился на тротуар, на котором стояли припаркованные машины. Рядом с деревом в это время текли сильные потоки дождевой воды, больше напоминающие горную реку.

Видео происшествия появилось в социальных сетях. Судя по всему, никто при этом не пострадал.