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Ураган повалил в Саратове деревья
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Ураган повалил в Саратове деревья 

Новости Саратова 2 часа назад
Сильный ветер с ливнем едва не стал причиной трагедии.
На пересечении улиц Московская и Чернышевского крупный тополь повалился на тротуар, на котором стояли припаркованные машины. Рядом с деревом в это время текли сильные потоки дождевой воды, больше напоминающие горную реку.
Видео происшествия появилось в социальных сетях. Судя по всему, никто при этом не пострадал.
Напомним, во время ливня на Заречной улице, 13 А в Заводском районе Саратова на женщину упала большая ветка. Пострадавшая была сильно травмирована.
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