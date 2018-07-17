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Группа японцев посетит могилы предков на Курилах
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Группа японцев посетит могилы предков на Курилах 

ТАСС 39 минут назад
ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Первая в этом году группа японцев отправилась во вторник по программе безвизовых обменов на российские острова Малой Курильской гряды с целью посещения могил предков. Об этом сообщило агентство Kyodo.
В состав группы, которая вышла на судне из порта Немуро (префектура Хоккайдо), включены 40 бывших жителей этих территорий. Как ожидается, их поездка продлится до 19 июля. Как отмечает агентство, это будет первый в 2018 году визит японских туристов на группу островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Ранее в мае и июне несколько групп японцев посетили острова Итуруп и Кунашир. Всего до конца октября на островах южной части Курил побывают девять делегаций жителей Японии. Также в июле, как и в 2017 году, может быть организован чартерный рейс на южную часть Курильских островов для бывших жителей.
Поездки японцев по программе безвизовых обменов на острова Курильской гряды осуществляются главным образом на специальном теплоходе «Этопирика». В них могут отправиться бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты.
Безвизовые обмены осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев. Период посещения ограничен погодными условиями.
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