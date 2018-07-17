Шторм с грозой и дождём обрушится на Красноярск 17 июля

Согласно данным региональной метеослужбы, 17 июля на юге Таймырского МР ожидается усиление южного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Сообщается, что на востоке центральных и в южных районах местами грозы, в горах южных районов местами сильные дожди.

Отмечается, что в Эвенкийском МР, Туруханском районе, в центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса. Сотрудники МЧС России призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности, избегать мест около шатких конструкций, деревьев, линий электропередач и рекламных щитов во время сильного ветра.