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Военнослужащие ЮВО помогли в ликвидации разгула стихии на Кубани
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Военнослужащие ЮВО помогли в ликвидации разгула стихии на Кубани 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее в ряде районов края ураганным ветром, дождем и градом были повреждены порядка двух тысяч домов.
Военнослужащие Южного военного округа завершили расчистку домов и частных подворий в станице Новокорсунской Краснодарского края от завалов после разгула стихии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Военнослужащими очищено 219 частных подворий, 96 домовладений и одно здание дошкольного образовательного учреждения населенного пункта. Операция по оказанию помощи населению станицы завершена», — сказано в заявлении.
Ранее, в конце июня в ряде районов края ураганным ветром, дождем и градом были повреждены порядка двух тысяч домов, более десяти социально значимых объектов. Также пострадали автотранспорт и сельскохозяйственные посевы.
По просьбе властей Тимашевского района более 50 военнослужащих были привлечены к оказанию помощи населению. Работы по расчистке, выносу поврежденной кровли и разбору уничтоженных временных построек проводились на четырех улицах станицы.
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