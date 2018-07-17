Военнослужащие ЮВО помогли в ликвидации разгула стихии на Кубани

Ранее в ряде районов края ураганным ветром, дождем и градом были повреждены порядка двух тысяч домов.

Военнослужащие Южного военного округа завершили расчистку домов и частных подворий в станице Новокорсунской Краснодарского края от завалов после разгула стихии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Военнослужащими очищено 219 частных подворий, 96 домовладений и одно здание дошкольного образовательного учреждения населенного пункта. Операция по оказанию помощи населению станицы завершена», — сказано в заявлении.

Ранее, в конце июня в ряде районов края ураганным ветром, дождем и градом были повреждены порядка двух тысяч домов, более десяти социально значимых объектов. Также пострадали автотранспорт и сельскохозяйственные посевы.

По просьбе властей Тимашевского района более 50 военнослужащих были привлечены к оказанию помощи населению. Работы по расчистке, выносу поврежденной кровли и разбору уничтоженных временных построек проводились на четырех улицах станицы.