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Природный пожар в Курортном районе Петербурга ликвидирован
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Природный пожар в Курортном районе Петербурга ликвидирован 

ТАСС 35 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Природный пожар, возникший в понедельник в Курортном районе Санкт-Петербурга, потушен силами сотрудников МЧС с привлечением двух вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
"Спасатели ликвидировали пожар в Курортном районе. На территории Курортного лесопарка произошло горение травы и тление лесной подстилки на площади 0,3 га. На месте пожара работали два вертолета МЧС Ка-32 и Ми-8. В 22:30 часов пожар локализован, в 23:00 — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.
16 июля в Санкт-Петербурге был установлен третий (средний) класс пожарной опасности. В течение дня температура воздуха в городе поднималась до плюс 29 градусов, порывы ветра достигали 9 м/с, осадков не было. В ближайшие сутки, по данным синоптиков, осадков также не ожидается.
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