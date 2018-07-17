Природный пожар в Курортном районе Петербурга ликвидирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 июля. / ТАСС /. Природный пожар, возникший в понедельник в Курортном районе Санкт-Петербурга, потушен силами сотрудников МЧС с привлечением двух вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

"Спасатели ликвидировали пожар в Курортном районе. На территории Курортного лесопарка произошло горение травы и тление лесной подстилки на площади 0,3 га. На месте пожара работали два вертолета МЧС Ка-32 и Ми-8. В 22:30 часов пожар локализован, в 23:00 — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

16 июля в Санкт-Петербурге был установлен третий (средний) класс пожарной опасности. В течение дня температура воздуха в городе поднималась до плюс 29 градусов, порывы ветра достигали 9 м/с, осадков не было. В ближайшие сутки, по данным синоптиков, осадков также не ожидается.