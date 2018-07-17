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Подтопление улиц и домов: в Краснодаре ликвидируют последствия ливня
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Подтопление улиц и домов: в Краснодаре ликвидируют последствия ливня 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера, 16 июля, в кубанской столице прошел ливень. С 13:19 до 15:30 выпало 64 мм осадков. В результате разгулявшейся стихии произошли частичные подтопления улиц Московской, Мачуги, Трамвайной, Уральской и Вишняковой. Причиной эту стала недостаточная пропускная способность ливневой канализации.
Спустя время в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили пять сообщений о подтоплении домов. Кроме этого, на улице Урицкого на автомобиль упало дерево, а на улице Московской в луже застряла маршрутка № 62 с пассажирами. При этом, граждане не могли самостоятельно выбраться из маршрутки — глубина лужи составляла около 70-80 сантиметров. В результате, для спапсеня людей спастели использовали лодку.
Вода сошла с подтопленных участков, кроме улицы Московской, около половины седьмого вечера. Движение осуществлялось в штатном режиме.
Жители Пашковского и Юбилейного микрорайонов в социальных сетях писали, что у них отключен свет домах и офисах.
В администрации Краснодара рассказали, что на экстренные вызовы были направлены десять вакуумных машин. Они откачивали воду с улиц, трамвайных путей и подземных переходов.
«ФедералПресс» напоминает, что несколько районов Сочи затопило после сильного ливня.
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