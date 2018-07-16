Сотрудники МЧС на лодке эвакуировали пассажиров застрявшего в луже автобуса в Краснодаре

КРАСНОДАР , 16 июля. / ТАСС /. Спасатели в Краснодаре на лодке эвакуировали пассажиров автобуса, застрявшего в глубокой луже, которая образовалась после прошедшего в понедельник ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Автобус с пассажирами застрял в луже по улице Московская. Пришлось людей эвакуировать на лодке", — сказали в пресс-службе. Из видео, которое распространила пресс-служба, следует, что глубина лужи была выше колена. Среди эвакуированных были дети.

В МЧС отметили, что за два часа в Краснодаре выпало 64 мм осадков, в результате произошли частичные подтопления дорог, поступило несколько звонков о подтоплении домовладений.

Жители города сообщали в соцсетях, что некоторые дороги после дождя превратились в бурлящие реки, в результате чего образовались огромные пробки, на отдельных участках было временно остановлено движение трамваев. Некоторые пользователи писали, что подтопленными оказались, в частности, крупные магазины Краснодара.

По информации пресс-службы администрации города, в ликвидации непогоды было задействовано 10 вакуумных машин подрядных организаций. «Сейчас вода с подтопленных участков дорог сошла, движение осуществляется в штатном режиме по всем улицам, кроме Московской, где еще работают стационарные насосные станции по откачке воды», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, 17 и 18 июля в Краснодаре также ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер до 25 м/с.