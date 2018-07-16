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Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о прогнозируемом шторме на Филиппинах
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Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о прогнозируемом шторме на Филиппинах 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о надвигающемся на Филиппины шторме, сообщение размещено на сайте ведомства.
«По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, 16-17 июля в северных областях острова Лусон (Филиппины) прогнозируется штормовой ветер и проливной дождь из-за тропической депрессии «Генри», — говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с запланированным обращением президента Республики Филиппины к парламенту в палате представителей «Батасанг Памбанса» в Кесон-Сити, ожидается усиление мер безопасности и изменение транспортных маршрутов, в том числе в аэропорту Ниной Акуино.
«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Филиппины, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях в этой стране и возможном изменении транспортных маршрутов в аэропорту Ниной Акуино. Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок на Филиппины», — говорится в сообщении пресс-службы.
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