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При взрыве бытового газа в московском кафе пострадали 12 человек
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При взрыве бытового газа в московском кафе пострадали 12 человек 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИАМО
При взрыве бытового газа в кафе на Авиационной улице в Москве пострадали 12 человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
«В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении мэра.
В сообщении Главного управления МЧС России по Москве отмечается, что пожар был ликвидирован в 15:59, площадь возгорания составила 50 кв. метров.
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