При взрыве бытового газа в московском кафе пострадали 12 человек

При взрыве бытового газа в кафе на Авиационной улице в Москве пострадали 12 человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

«В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении мэра.