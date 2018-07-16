Сильный ливень затопил дороги Новочеркасска всего за 15 минут 

Обрушившийся на Новочеркасск ливень буквально затопил городские дороги, в особенности в районе рядом с железнодорожным вокзалом, сообщает пресс-служба новочеркасской администрации.
Сами жители Новочеркасска публикуют в сети видео последствий ливня, который, по имеющейся информации, продолжался не более 15 минут, однако успел доставить массу хлопот, в особенности автолюбителям.
Ранее пресс-служба Южного регионального центра МЧС России сообщила, что на территории Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение — помимо сильных дождей ожидаются град и ветер. Подробности уточняются.
Также Пятый канал сообщал и о том, что в Волгограде из-за ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации. На устранение последствий непогоды брошены все экстренные службы. Специалисты откачивают воду и расчищают проезды. Ливневая канализация просто не справилась с нагрузкой. Всего за два часа выпало полторы месячной нормы осадков.