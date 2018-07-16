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Медведев заявил, что ущерб от паводка в Забайкальском крае превысил 1 млрд рублей
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Медведев заявил, что ущерб от паводка в Забайкальском крае превысил 1 млрд рублей 

RT на русском 2 часа назад
Об этом сообщает РИА Новости.
«По предварительной оценке, общий ущерб уже сейчас превысил миллиард рублей», — уточнил он.
Также по словам Медведева, из-за последствий разлива рек в регионе полностью разрушены 13 автомобильных мостов.
Премьер также подчеркнул, что более пяти тысяч жителей края оказались в зоне подтопления.
«От воды пострадали около 30 населённых пунктов, точнее сказать, 29, включая и столицу Читу. В зоне паводка оказались более пяти тысяч человек, в том числе 1100 детей», — заключил он.
Ранее сообщалось, в Забайкальском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.
В мае газета «Аргументы неделi» передавала, что в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
RT на русском: последние новости
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