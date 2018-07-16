Медведев заявил, что ущерб от паводка в Забайкальском крае превысил 1 млрд рублей

Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительной оценке, общий ущерб уже сейчас превысил миллиард рублей», — уточнил он.

Также по словам Медведева, из-за последствий разлива рек в регионе полностью разрушены 13 автомобильных мостов.

Премьер также подчеркнул, что более пяти тысяч жителей края оказались в зоне подтопления.

«От воды пострадали около 30 населённых пунктов, точнее сказать, 29, включая и столицу Читу . В зоне паводка оказались более пяти тысяч человек, в том числе 1100 детей», — заключил он.

Ранее сообщалось, в Забайкальском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.