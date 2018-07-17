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Дебошир избил девушку в одном из заведений в Приморье
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Дебошир избил девушку в одном из заведений в Приморье 

Primpress 17 июля 2018
Фото: Primpress
Один из посетителей кафе «Дрова» в Большом Камне избил девушку из-за разбитой бутылки водки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_control.
На видео, размещеном в социальной сети Instagram, видно, как мужчина руками и ногами бьет девушку по лицу. При этом перед ударами дебошир кричит: «Ты мне бутылку водки разбила».
Помимо этого досталось не только девушке, но и нескольким посетителям, которые пытались защитить потерпевшую. Другие посетители заведения недоумевали и кричали: «Разнимете их, где мужики».
Стоит отметить, что некоторые пользователи оправдывают дебошира, объясняя это тем, что девушка сама спровоцировали конфликт, разбив ему бутылку об голову.
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