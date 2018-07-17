Дебошир избил девушку в одном из заведений в Приморье

Один из посетителей кафе «Дрова» в Большом Камне избил девушку из-за разбитой бутылки водки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_control.

На видео, размещеном в социальной сети Instagram, видно, как мужчина руками и ногами бьет девушку по лицу. При этом перед ударами дебошир кричит: «Ты мне бутылку водки разбила».

Помимо этого досталось не только девушке, но и нескольким посетителям, которые пытались защитить потерпевшую. Другие посетители заведения недоумевали и кричали: «Разнимете их, где мужики».

Стоит отметить, что некоторые пользователи оправдывают дебошира, объясняя это тем, что девушка сама спровоцировали конфликт, разбив ему бутылку об голову.