На юго-востоке Москвы загорелась квартира в жилой семнадцатиэтажке

"Около 00:28 мск в трехкомнатной квартире на последнем этаже 17-этажного здания по Гурьевскому проезду, дом 11, корпус 1 произошел пожар на площади 30 кв. м. В 00:57 возгорание ликвидировано", — сказали в ведомстве.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадали двое жильцов горевшей квартиры. Остальных жильцов дома не эвакуировали.