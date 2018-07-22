Ещё
На юго-востоке Москвы загорелась квартира в жилой семнадцатиэтажке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юго-востоке Москвы загорелась квартира в жилой семнадцатиэтажке 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара, произошедшего в квартире на 17-м этаже жилого дома на юго-востоке столицы, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
"Около 00:28 мск в трехкомнатной квартире на последнем этаже 17-этажного здания по Гурьевскому проезду, дом 11, корпус 1 произошел пожар на площади 30 кв. м. В 00:57 возгорание ликвидировано", — сказали в ведомстве.
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадали двое жильцов горевшей квартиры. Остальных жильцов дома не эвакуировали.
ТАСС: последние новости
В Забайкалье с начала паводка число подтопленных домов сократилось в 17 раз МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях и сильном ветре в Москве В Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков
Комментарии  Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коалиция США ударила по мирным жителям270
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию198
В Москве произошла перестрелка10
Рак и гепатит: экологи бьют в набат из-за ЧП с Днепром5
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США227
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение