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«Крымэнерго» предупредил о возможных авариях на ЛЭП из-за ожидаемого сильного ветра
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«Крымэнерго» предупредил о возможных авариях на ЛЭП из-за ожидаемого сильного ветра 

ТАСС 28 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Госпредприятие «Крымэнерго» предупредило жителей Симферополя о возможных авариях на линиях электропередач из-за ожидаемого сильного ветра, ливней и грозы, сообщает в понедельник пресс-служба компании.
Ранее Главное управление МЧС по региону сообщило, что в в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 16 июля в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 18-23 м/с.
"Вследствие ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных повреждений линий электропередачи", — говорится в сообщении «Крымэнерго».
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