Ещё
Сильный ливень и град: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста

Сильный ливень и град: в Самарской области объявили штормовое предупреждение 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Непогода может подпортить настроение горожан и в выходной день
В пятницу, 20 июля, в Самарской области резко испортится погода. Местами синоптики областной столицы прогнозируют обильные осадки. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— В Самарской области пройдет ливень с грозой. В некоторых населенных пунктах выпадет град, — сообщили в Приволжском УГМС.
Также метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Непогода продержится до субботы, 21 июля.
В связи с этим в Самарской области объявили штормовое предупреждение. Чтобы избежать неприятностей во время непогоды, необходимо соблюдать несколько простых правил. Горожанам рекомендуют прятаться от ветра в подземных переходах или подъездах зданий. Также необходимо следить за малолетними детьми и не оставлять их без присмотра на улице.
— Сильные порывы ветра способны спровоцировать обрыв линий электропередач, поэтому горожанам не стоит находиться вблизи технических сооружений, а также прятаться за стенами зданий, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
63.ru: последние новости
Ночью под Самарой загорелся жилой дом Эвакуировали весь дом: на Тухачевского произошла утечка газа Появились фото из дома на Медицинской, где ночью прогремел взрыв
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры67
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста178
Фото кабинета Медведева удивило россиян59
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе214
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение