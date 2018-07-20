Сильный ливень и град: в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Непогода может подпортить настроение горожан и в выходной день

В пятницу, 20 июля, в Самарской области резко испортится погода. Местами синоптики областной столицы прогнозируют обильные осадки. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— В Самарской области пройдет ливень с грозой. В некоторых населенных пунктах выпадет град, — сообщили в Приволжском УГМС.

Также метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Непогода продержится до субботы, 21 июля.

В связи с этим в Самарской области объявили штормовое предупреждение. Чтобы избежать неприятностей во время непогоды, необходимо соблюдать несколько простых правил. Горожанам рекомендуют прятаться от ветра в подземных переходах или подъездах зданий. Также необходимо следить за малолетними детьми и не оставлять их без присмотра на улице.

— Сильные порывы ветра способны спровоцировать обрыв линий электропередач, поэтому горожанам не стоит находиться вблизи технических сооружений, а также прятаться за стенами зданий, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.