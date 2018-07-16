Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в одном из районов ХМАО

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в Нижневартовском районе ХМАО — Югры с 16 по 20 июля. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16 по 20 июля на территории Нижневартовского района установится чрезвычайная пожарная опасность, в остальных муниципальных образованиях округа ожидается малая и средняя пожароопасность", — говорится в сообщении.

Также метеорологи отмечают, что при устойчивой сухой и ветреной погоде в отдельных муниципалитетах пожарная опасность может повыситься.

Согласно данным ведомства, всего с начала года на территории округа зарегистрировано 77 очагов природных пожаров на площади около 2,3 тыс. га. Для обнаружения и ликвидации пожаров ведется авиапатрулирование, задействовано более 20 воздушных судов, добавили в ГУ МЧС.

По результатам расследований установлено, что большая часть пожаров (57 очагов) произошла из-за грозы, остальные — в результате действий человека. Патрульными группами выявлено более 200 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и на территориях садово-огороднических товариществ. В отношении нарушителей составлено 214 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных взысканий составляет около 10 млн рублей.