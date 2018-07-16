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Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в одном из районов ХМАО
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Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в одном из районов ХМАО 

ТАСС 37 минут назад
Фото: АиФ Югра
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в Нижневартовском районе ХМАО — Югры с 16 по 20 июля. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16 по 20 июля на территории Нижневартовского района установится чрезвычайная пожарная опасность, в остальных муниципальных образованиях округа ожидается малая и средняя пожароопасность", — говорится в сообщении.
Также метеорологи отмечают, что при устойчивой сухой и ветреной погоде в отдельных муниципалитетах пожарная опасность может повыситься.
Согласно данным ведомства, всего с начала года на территории округа зарегистрировано 77 очагов природных пожаров на площади около 2,3 тыс. га. Для обнаружения и ликвидации пожаров ведется авиапатрулирование, задействовано более 20 воздушных судов, добавили в ГУ МЧС.
По результатам расследований установлено, что большая часть пожаров (57 очагов) произошла из-за грозы, остальные — в результате действий человека. Патрульными группами выявлено более 200 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и на территориях садово-огороднических товариществ. В отношении нарушителей составлено 214 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных взысканий составляет около 10 млн рублей.
ТАСС: последние новости
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