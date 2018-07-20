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В трех районах Амурской области введен режим ЧС из-за паводка
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В трех районах Амурской области введен режим ЧС из-за паводка 

Свободная пресса 5 часов назад
Фото: ДорИнфо
В Приамурье в результате дождей и прихода воды из Забайкальского края, где продолжается наводнение, под угрозой подтопления находятся несколько сел. В трех районах области решено ввести режим чрезвычайной ситуации.
«Паводок, смещающийся по Амуру со стороны Забайкальского края, проходит достаточно предсказуемо. Основные угрозы, как мы и ожидали, несут обильные осадки. Вчера и сегодня ночью в ряде районов прошли сильные дожди. В результаты некоторые территории были подтоплены», — сообщил зампред амурского правительства Алексей Венглинский.
В частности, в Мазановском районе от ливневых дождей пострадали дома и участки 36 семей в селах Новокиевский Увал, Новокиевское и в поселке Пионерский. В Ивановке Ивановского района подтоплено около десяти подворий. В нескольких местах размыты водой дороги.
Ранее «СП» писала, что гидрологи предсказывали приход паводка из Забайкалья в Амурскую область.
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