В трех районах Амурской области введен режим ЧС из-за паводка

В Приамурье в результате дождей и прихода воды из Забайкальского края , где продолжается наводнение, под угрозой подтопления находятся несколько сел. В трех районах области решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

«Паводок, смещающийся по Амуру со стороны Забайкальского края, проходит достаточно предсказуемо. Основные угрозы, как мы и ожидали, несут обильные осадки. Вчера и сегодня ночью в ряде районов прошли сильные дожди. В результаты некоторые территории были подтоплены», — сообщил зампред амурского правительства Алексей Венглинский.

В частности, в Мазановском районе от ливневых дождей пострадали дома и участки 36 семей в селах Новокиевский Увал, Новокиевское и в поселке Пионерский. В Ивановке Ивановского района подтоплено около десяти подворий. В нескольких местах размыты водой дороги.

Ранее «СП» писала, что гидрологи предсказывали приход паводка из Забайкалья в Амурскую область