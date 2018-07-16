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Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Приморском крае
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Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Приморском крае 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждает о возможных неблагоприятных погодных явлениях, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.
Специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на основании прогноза, полученного от Приморского УГМС, информируют: в отдельных районах Приморского края в связи с обострением фронтальных разделов утром и днем 17 июля, и ночью 18 июля. Во время грозы есть вероятность шквалистого усиления ветра до 20 м/с.
Формирование паводков ожидается на реках края. Высота подъема уровня воды ожидается преимущественно на 0,6 — 1,7 метров,. В отдельных районах резкие подъемы уровня воды на 1,3-2,0 метров в верховьях рек и на малых водотоках могут быть вызваны сильной интенсивностью осадков. Возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог дождевым и речным стоком. Есть угроза безопасности низководных мостов и дамб.
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